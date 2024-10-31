Орбан связал конец конфликта на Украине с приходом Трампа к власти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах он сможет договориться с Россией и установить перемирие с Украиной.

Орбан выступил в Вене на дискуссии «Мир в Европе», развернутой при организации швейцарским изданием Weltwoche. В очередной раз венгерский представитель продемонстрировал поддержку России и отметил, что еще остались пути для решения ситуации на Украине.

«Президент Трамп будет понимать Россию так, как следует. И достигнет соответствующих договоренностей. Это мое мнение и одновременно надежда», — сказал глава венгерского правительства.

Также Орбан отметил, что предлагал свой мирный план по Украине, но европейские страны не стали его рассматривать.

Напомним, 5 ноября пройдут выборы в президенты США. Камала Харрис представит партию демократов, Республиканскую фракцию — экс-президент Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Орбан пожелал удачи Трампу на предстоящих выборах.