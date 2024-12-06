Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сравнил украинские власти с теми проигравшими на ипподроме, которые делают неверную ставку. Такое заявление он сделал во время выступления на радио Kossuth.

Неверный выбор Киева был сделан еще в 2022 году, когда Зеленский и его представители отказались заключать мир с Россией.

«Украинцы, на мой взгляд, поставили не на ту лошадь, выбрали не ту стратегию, когда была возможность заключить договор о мире или прекращении огня», — указал он.

Орбан добавил, что украинцы поддались влиянию англосаксов. Время показало, что это был неверный ход. Он также подчеркнул, что считает бесстыдным предложение госсекретаря Блинкена снизить возраст мобилизации на Украине.

Ранее Орбан оценил смерть иностранных наемников на украинской территории как возможность для эскалации конфликта. Те, кто воюет за деньги, очень плохо приспособлены к местным реалиям и текущей обстановке. Уровень насилия в зоне боевых действий совершенно несопоставим с тем, к чему наемники привыкли в Афганистане и на Ближнем Востоке.