Украина, которая уже два года живет за счет западных дотаций, рискует остаться без хлеба. Иранский кризис нанес сокрушительный удар по сельскому хозяйству Незалежной. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Цены на топливо взлетели почти вдвое после того, как американо-израильская авиация начала бомбить Иран. Фермеры Украины теперь не могут позволить себе купить топливо для тракторов и удобрения, которые страна вынуждена импортировать.

Они заявляют, что уже сейчас нужно запасаться топливом для сбора урожая, чтобы не потрепеть полный крах. Не к убыткам, не к сложностям — к полному коллапсу.

