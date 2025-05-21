Во время своего общения с представителями европейских государств Дональд Трамп заявил им, что не сомневается в победе России над Украиной. Точку зрения президента США привело агентство Bloomberg.

По данным издания, во время общения с главами европейских стран и руководством Евросоюза, американский лидер сообщил им, что не сомневается в том, что РФ победит в украинском конфликте.

«Трамп дал понять, что он убежден в победе России, повторив ряд тезисов Кремля», — указало издание.

Оно сослалось на информацию, полученную от источников, знакомых с ходом всех переговоров.

Ранее западная пресса заявила, что недавно прошедший разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом нанес значительный ущерб по позициям Киева и его западных союзников. Диалог двух лидеров вызвал волну разочарования среди украинских властей и основных партнеров Киева, поскольку он поставил под сомнение перспективы дальнейшей поддержки и усилил неопределенность в ситуации вокруг конфликта.