В Венгрии пожаловались на угрозы со стороны ЕС из-за Украины

В беседе с австрийским изданием Express Орбан подчеркнул, что угрозы были вполне серьезными и осязаемыми.

«Ситуация была серьезной. Когда главы государств и правительств ЕС разговаривали по телефону с премьер-министром Виктором Орбаном, они сообщили ему именно об этой угрозе», — подтвердил советник премьер-министра.

Ранее стало известно, что президент Венгрии Каталин Новак заявила о своем намерении уйти в отставку. Причиной такого решения стал недавний скандал с помилованным ею педофилом.