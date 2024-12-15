В США согласились рассмотреть одну инициативу по миру на Украине

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа выразила готовность рассмотреть инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Речь про его предложения по урегулированию конфликта на Украине.

Будущий помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц в беседе с CBS заявил, что команда Трампа согласна рассмотреть как минимум одну инициативу Виктора Орбана по Украине. Премьер предлагал украинской стороне прекратить огонь на Рождество и обменяться пленными.

Уолтц отметил, что это может поспособствовать прекращению боевых действий на Украине.

«И если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это означает», — сказал помощник Трампа.

Отметим, что Зеленский отверг предложение Орбана по миру на Украине и не согласился на прекращение огня.

Ранее сообщалось, что в декабре Владимир Путин созвонился с венгерским премьером Виктором Орбаном.