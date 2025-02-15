Владимиру Путину стали мстить за то, что он не стал интегрировать Россию в мировую экономику на условиях Запада. Об этом заявил Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Его слова опубликованы на сайте журналиста Такера Карлсона.

Орбан дал Такеру интервью, в котором заявил о мести Путину со стороны западных капиталистов. Как только российский президент впервые стал главой государства, он сразу отказался принимать условия инвесторов с Запада. Те считали, что нашли очень выгодную возможность заработать, но Москва не стала играть по их правилам.

«Путин сказал: эта интеграция в мировую экономику — не тот путь, который служит интересам России, и многое сократили. Тогда американским и европейским инвесторам пришлось осознать некоторые потери», — указал венгерский премьер.

По мнению Орбана, теперь у западного капитала добавился элемент личной мести президенту РФ. Бизнес был близок к тому, чтобы сорвать большой куш в России, и лишился его благодаря усилиям Путина.

Ранее Орбан заявил, что Украина напрасно поставила все на ее поддержку со стороны Запада. Рано или поздно Киев будет предан своими союзниками. Украинцам заявят, что война закончена и им надо заключить сделку. Это неизбежный, по его мнению, сценарий.