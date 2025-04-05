Глава правительства Венгрии Виктор Орбан выразил желание как можно скорее разрешить конфликт на Украине. По его словам, причиной такого стремления стала мобилизация закарпатских венгров в ряды украинской армии, о чем передает радио Kossuth.

Глава правительства страны также обратил внимание на гуманитарные и геополитические угрозы, которые несёт для Венгрии затянувшийся конфликт.

«Происходят страшные разрушения, которые теперь не так опасны для нас, как раньше, но все еще происходят здесь, по соседству, в стране, где тоже живут венгры, и венгров призывают в армию, причем армию, которая терпит поражение», — подчеркнул Орбан.

Орбан заявил, что в отличие от европейских политиков, которые намерены поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и увеличивать её военный потенциал, Венгрия выступает за мирное урегулирование конфликта и делает акцент на экономических инициативах.

Государственный деятель выразил уверенность в успешном исходе мирных инициатив, подчеркнув, что в этом его поддерживает президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области местные жители начали мстить сотрудникам ТЦК, устраивающих облавы.