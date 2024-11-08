Орбан заявил о сомнениях ЕС дать Украине кредит на €50 млрд после победы Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь поднял вопрос о целесообразности выделения кредита в размере €50 млрд Украине, пишет ТАСС. Его заявление прозвучало на фоне недавних выборов в США, где Дональд Трамп одержал победу, получив 295 голосов выборщиков при необходимых 270.

На саммите Европейского политического сообщества, который состоялся в Будапеште, Орбан выразил опасения относительно финансирования военных действий на Украине, отметив, что в Евросоюзе существует нарастающее недовольство и сомнения в том, насколько оправдано продолжение финансовой поддержки конфликта, цели которого представителям ЕС неясны.

Он подчеркнул, что многое будет зависеть от позиции нового американского лидера относительно поддержки Украины.

«Вопрос в том, будет ли Америка дальше участвовать в этом финансировании», — подчеркнул господин Орбан», — добавил Орбан.

платформой для обсуждения этих вопросов среди европейских лидеров. По словам Орбана, готовность стран Европы спонсировать конфликт снижается, что может значительно изменить картину финансирования в будущем.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что сторонники Дональда Трампа готовятся создать новый план по урегулированию конфликта на Украине.