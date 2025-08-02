Орбан заявил о связи украинского конфликта с перспективами вступления в НАТО

Ключом к прекращению конфликта станет признание Западом невозможности вступления Украины в НАТО. Таким мнение во время выступления в Эстергоме на молодежном фестивале, организованном Коллегией Матьяша Корвина, поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит ТАСС.

Политик заявил, что главная причина конфликта заключается в намерении Киева стать членом Североатлантического альянса, которое поддерживают и США, и Европейский Союз (ЕС).

«Нам нужно понять, что мир наступит тогда, когда и американцы, и европейцы, и украинцы признают тот факт, что русские никогда не допустят, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России», — подчеркнул Орбан.

Он также обозначил конкретный путь к миру, который заключается в личных переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Орбан подчеркнул, что лидерам двух государств предстоит обсудить контроль над вооружениями, торговлю энергоресурсами и отмену санкций.

При этом политик признал сложность выполнения этой задачи из-за позиции европейских стран, большинство из которых, по его словам, «ведут войну с Россией чужими руками».

Особое внимание венгерский премьер уделил позиции своей страны. Орбан подчеркнул, что Венгрия не при каких обстоятельствах не намерена ввязываться в украинский конфликт и поддерживать поставку оружия Киеву.

Орбан подчеркнул, что Будапешт настаивает на возвращении к обсуждению внеблокового статуса Украины как единственного способа устранить коренные причины конфликта.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил эскалацию конфликта на Украине в Европе.