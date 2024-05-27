Орбан заявил о вероятности применения ядерного оружия на Украине

Несмотря на то, что политики в Европе воспринимают ядерное вооружение, как средство сдерживания, реализованы могут оказаться даже самые худшие сценарии, о которых коллективный Запад не думал в начале конфликта на Украине. Соответствующее опасение выразил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью для Patrióta , опубликованного на YouTube.

По словам политика, его европейские коллеги рассматривают ядерное оружие как тактический инструмент сдерживания. В то же время они не думают о том, что когда-то оно может быть применено по-настоящему, подчеркнул Орбан.

Он также указал на появившиеся в Брюсселе воинственные настроения, которые, по его словам, превращают в Еврокомиссию в военный совет, а Европарламент – в военный орган. По его словам, введение в ЕС обязательной военной повинности является одним из «воплощений безумных идей».

Ранее Орбан заявил о том, что психоз в Брюсселе может оказаться прелюдией к Третьей мировой войне.