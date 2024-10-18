Орбан: западные разведывательные службы исследуют ядерные возможности Украины

Западные разведывательные агентства пытаются оценить ядерные возможности Украины и проверить заявления о том, что Киев якобы может разработать такое оружие всего за несколько недель. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Reuters.

Также политик раскритиковал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, утверждая, что он приведет только к его поражению.

Орбан добавил, что целью Украины является вовлечение НАТО в военный конфликт. Он подтвердил, что Венгрия не собирается участвовать в осуществлении подобных военных намерений и по-прежнему не будет отправлять оружие на Украину.

Он подчеркнул, что Киев не может вести переговоры с позиции силы, так как она ослаблена, и с начала конфликта ситуация складывается в пользу России.

Ранее Зеленский назвал наличие у Украины ядерного оружия альтернативой НАТО.