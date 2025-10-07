Орешкин оценил шутку Путина про «Орешник»

Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин позитивно отозвался о шутке Владимира Путина, сравнившего его фамилию с названием ракетного комплекса «Орешник». Чиновник подтвердил свой доброжелательный настрой во время общения с журналистами. Об этом сообщает ТАСС.

Неожиданный юмористический момент произошел на пленарной сессии Валдайского клуба, где глава государства перечислял новые образцы российского вооружения. Упоминая ракетный комплекс «Орешник», Путин специально оговорился, уточнив, что имеет в виду именно оружие, а не фамилию высокопоставленного чиновника.

Позднее, отвечая на вопрос журналистов о своей реакции на это замечание, Орешкин с улыбкой охарактеризовал ее как позитивную. Подобные моменты смягчают официальную атмосферу мероприятий и демонстрируют личные взаимоотношения внутри команды.

Ранее Лукашенко установил в своем кабинете макет ракетного комплекса «Орешник».