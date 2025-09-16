Россия и Белоруссия совместно отработали ядерный удар

Россия и Белоруссия отработали применение ядерного оружия, включая использование новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», в рамках совместных военных учений «Запад-2025». Об этом сообщил глава Генерального штаба Союзного государства Павел Муравейко, пишет БЕЛТА.

По его словам, в ходе маневров были изучены вопросы планирования и применения нестратегического ядерного оружия, а также проведена оценка развертывания и боевого применения комплекса «Орешник». Особое внимание уделялось интеграции беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в боевые операции.

«Орешник» представляет собой российский многофункциональный ракетно-артиллерийский комплекс (МРАК), разрабатываемый для усиления огневой мощи мотострелковых и танковых подразделений на уровне батальона и полка.

Это не просто новая самоходная артиллерийская установка (САУ) или реактивная система залпового огня (РСЗО), а комплекс, объединяющий в себе несколько систем.

Накануне начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* признался, что украинские силы не обладают техническими возможностями для перехвата снарядов комплекса «Орешник».

Ранее сообщалось, что американские военные неожиданно посетили российско-белорусские учения.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.