Зеленский рассказал, за что Лукашенко извинялся перед ним

Президент Украины Владимир Зеленский интервью блогеру Лексу Фридману рассказал, за что белорусский лидер Александр Лукашенко извинялся перед ним.

Причиной извинений стало то, что территорию республики в начале спецоперации использовали для совершения атак на Украину.

Глава киевского режима также выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин не хочет завершения войны.

До этого Зеленский, говоря об избранном президенте США Дональде Трампе, назвал его человеком с самым высоким уровнем доверия среди украинцев.

Ранее Лукашенко рассказал, как должны выглядеть выборы президента Белоруссии.