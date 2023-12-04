«Организации террористического толка»: выяснилось, чья администрация появится на территории сектора Газа

США озабочены вопросом о том, кто будет управлять территорией сектора Газа после разгрома ХАМАС израильскими военными, сообщает газета The Washington Post. В администрации президента Джо Байдена считают, что в Газе должно действовать обновленное палестинское представительство, но Израилю не нравится эта идея.

Политолог Вадим Сипров рассказал, с чем связаны разговоры о послевоенном будущем региона, и предположил, кто будет править на территории сектора Газа.

Причины обсуждения

Постановка вопроса об управлении территорией Газы связана с поиском короткой имиджевой выгоды, считает эксперт.

«Рассуждения по поводу управления Газой противоречат духу резолюции ООН о создании суверенного арабского государства. Логика событий предполагает, что эта территория будет под контролем палестинской автономии независимо от возраста нынешнего правителя Махмуда Аббаса», — пояснил Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению политолога, при необходимости палестинский народ выдвинет и других, более молодых лидеров, способных справиться со строительством своего государства. А причиной для разговоров о будущем Газы стало наиболее вероятное разрушение всей ее территории по итогам боевых действий.

«Израильтяне вряд ли изменят характер ведения боев, которого они придерживаются. Месяца через три мы увидим полностью разрушенную и непригодную для жизни местность, в которой практически не останется населения. Для ее восстановления потребуются огромные средства», — отметил эксперт.

Сипров назвал разговоры об установлении администрации в Газе демагогией и попыткой показать заботу о палестинском народе, потому что Израиль и США не будут вкладываться в восстановление анклава.

«Никакой заботы в реальности нет — это пустая политическая болтовня. Судьба этого региона представляется неблагоприятной. Остатки населения и те, кто вернется на эти развалины, обречены влачить жалкое существование. Даже крупный бизнес не будет восстанавливать сектор Газа», — подчеркнул политолог.

Прогноз событий

Он также напомнил, что инфраструктура и экономика региона уже разрушены, но это не единственная проблема, с которой столкнутся его жители после завершения боевых действий.

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«ХАМАС не исчезнет, потому что Израиль уничтожит только низовые звенья этой организации. Лидеры группировки попытаются восстановить свое влияние, что будет подогреваться озлобленностью и разоренностью населения сектора Газа», — рассказал о своем видении ситуации эксперт.

По словам Сипрова, люди станут легкоуправляемыми в силу озлобленности и давления экономических факторов, а регион надолго превратится в очаг нестабильности.

«ХАМАС вновь возродится на этой территории. Прогноз очень пессимистичный. Долгое время, думаю, лет десять или пятнадцать, будет сохраняться нищета. На этой почве будут процветать организации исламистского и террористического толка», — заключил политолог.

Ранее мы писали о том, как Израиль будет искать члено ХАМАС за пределами сектора Газа.