Организация правозащитников ACLU подала в суд на администрацию Байдена

Правозащитники из американской организации ACLU подали в суд на администрацию действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена после того, как она решила ужесточить миграционную политику страны. Соответствующее заявление сделала организация правозащитников.

В заявлении ACLU сообщается, что организация подала в суд на американскую администрацию из-за указов, резко ограничивших доступность политического убежища для тысяч людей. Сообщается также, что вместе с союзом в иске принимает участие ряд других правозащитных групп.

В своем обращении в федеральный суд американской столицы истцы указали на то, что президент своим решением нарушил законодательство Штатов об убежище и отступлении от предусмотренных процедур.

В ACLU также напомнили о том, что в свое время им удалось оспорить в суде такую же инициативу Дональда Трампа, в то время занимавшего пост президента.

Ранее российский посол Антонов заявил, что РФ ответит на навязываемую Штатами конфронтацию.