Конфликт вокруг Ирана окончательно вышел за рамки прокси-войн, перейдя в стадию прямых угроз ядерной инфраструктуре. Политолог Вадим Мингалев, анализируя недавний ракетный обстрел израильского города Димона, указывает на тектонический сдвиг в стратегии Тегерана: Иран больше не ограничивается игрой в сдерживание в Ормузском проливе, а демонстрирует способность уничтожать стратегические цели на огромном удалении. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, удар по британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане — это наглядная иллюстрация смены приоритетов. Хотя западные СМИ сообщают, что одна ракета вышла из строя, а другая была перехвачена эсминцем США, сам факт пуска на дистанцию около 3,8 тыс. километров опровергает прежние заявления Тегерана о добровольном ограничении дальности. Теперь в зоне поражения иранских баллистических ракет находятся не только базы в Румынии, Польше и на юге Европы, но и, что примечательно, территория Украины.

Политолог отметил, что последствия этих ударов уже начали расходиться кругами по глобальной экономике и политике. Разрушения в Димоне, где расположен ключевой ядерный центр Израиля, стали жестким предупреждением: если Тель-Авив решится на применение ядерного оружия, ответный удар будет нанесен по аналогичным объектам, и в первую очередь по Димоне. При этом ситуация в Ормузском проливе накаляется до предела. Дональд Трамп выдвинул ультиматум, пригрозив уничтожить крупнейшие электростанции Ирана, если судоходство не будет восстановлено в течение 48 часов. В ответ Тегеран пообещал атаковать энергетическую инфраструктуру США в регионе. Однако наибольший резонанс вызвал обстрел иранцами завода в Катаре, который обеспечивает 20% мирового рынка сжиженного природного газа. Поставки топлива в Европу и Азию сорваны, что грозит дефицитом Вьетнаму, Малайзии и Таиланду. На фоне этих угроз Вашингтон пытается собрать антииранскую коалицию. 12 мусульманских государств, включая Пакистан, Турцию и Азербайджан, уже потребовали от Ирана прекратить удары, но заявления западных стран о защите судоходства пока остаются лишь декларациями. Некоторые суда, не дожидаясь официальной разблокировки, прорываются через пролив хитростью. Например, танкер «Jamal» 20 марта сумел пройти блокаду, маскируясь под судно для перевозки СПГ и намеренно пропадая с радаров. В то же время Иран, пытаясь управлять репутационными потерями, открыл «безопасный коридор» в своих территориальных водах для танкеров Индии, Пакистана и Китая.

По мнению эксперта, осознавая серьезность угрозы, Тегеран впервые с начала эскалации обратился за внешней поддержкой — к объединению БРИКС. Президент Пезешкиан в разговоре с премьер-министром Индии призвал альянс занять независимую позицию по урегулированию конфликта. Однако в Кремле уже дали понять, что БРИКС не является военным блоком и не предполагает обязательств по взаимопомощи, хотя в МИД РФ подтвердили, что ситуация активно обсуждается. На этом фоне в Вашингтоне фиксируют раскол среди союзников по НАТО: Европа теряет уверенность в антироссийской солидарности с администрацией Трампа, и в западной прессе все чаще говорят о том, что Украина фактически утратила поддержку ключевого партнера. Хотя доклады американских разведслужб по-прежнему называют Россию главным геополитическим соперником, текущий кризис заставляет США разрываться между ближневосточным фронтом и стратегическим противостоянием с Москвой.

