Оскорбления и осада в Женеве: украинские активисты кошмарят российскую прессу

Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве сопровождаются не только дипломатическими дискуссиями, но и открытым давлением на представителей российской прессы. Украинские активисты, собравшиеся у места проведения встреч, пытаются сорвать работу журналистов и демонстрируют враждебный настрой.

Корреспондент RT Анастасия Володина, находящаяся на месте событий, сообщает о неоднократных провокациях в адрес российской делегации прессы. По словам журналиста, активисты выкрикивают оскорбительные фразы и демонстрируют провокационные жесты. При этом их количество, как отмечает Володина, невелико.

«Были не раз выкрикнуты неподобающие фразы в нашу сторону и показаны «интересные» сигналы... Их (активистов. — RT) не так много, наверное, как бы они хотели», — сообщает журналист.

Ранее другой корреспондент RT Иван Медведев уже обращал внимание на то, что украинские активисты дежурили у отеля в Женеве, где проходят трехсторонние переговоры. Позже продюсер RT Ольга Батаман подтвердила: активисты вернулись к отелю InterContinental, продолжая пикетировать здание.

Ситуация вокруг переговоров накаляется: дипломатическая площадка превращается в место уличных демаршей, направленных против российских СМИ. Официальных комментариев от организаторов встречи пока не поступало.

Ранее зарубежные СМИ сообщили о расколе украинской делегации на переговорах в Женеве.