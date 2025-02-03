Президент США Дональд Трамп намерен заставить главу киевского режима Владимира Зеленского провести президентские выборы, чтобы отстранить его от участия в обсуждении вопросов по урегулированию конфликта на Украине.

Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

«По-моему, даже ослу ясно, что если у Трампа говорят о необходимости выборов в Украине, то не для того, чтобы президентом остался Зеленский», — написал он.

Трамп и его спецпосланник по Украине Кит Келлог не уделяли бы в своих заявлениях так много времени проведению выборов, если бы США планировали оставить Зеленского у власти.

По мнению Дубинского, Вашингтону нужны выборы, чтобы больше не иметь с ним никаких дел.

«Более того, Зеленскому четко дали понять, что цепляться за власть через войну больше не надо. Надо уходить, предатель и вредитель», — заключил Дубинский.

Ранее в Кремле призвали разъяснить повестку БРИКС Трампу после слов о долларе.