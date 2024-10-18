Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс высказался в поддержку международной изоляции Израиля после новостей о ликвидации Яхьи Синвара, председателя палестинской организации ХАМАС. Соответствующая запись появилась на его странице в социальной сети.

«Никакого больше футбола, никакого «Евровидения», ничего больше. Все кончено. Израиль себя дисквалифицировал. Красная карточка. Покиньте поле», — написал он.

Роджер Уотерс давно известен своими политическими взглядами и активизмом, и его поддержка международной изоляции Израиля вызвала бурю обсуждений.

Он использует свою платформу, чтобы выразить свое мнение о конфликте на Ближнем Востоке, и призывает к более осознанному подходу к международным отношениям.

Ранее сообщалось, что в Кремле обеспокоены последствиями убийства лидера ХАМАС для Ближнего Востока.