Песков: РФ обеспокоена возможными последствиями убийства лидера ХАМАС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность в связи с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о его ликвидации на юге Газы в районе Рафах.

Представитель российского президента отметил, что в связи с этим ситуация на Ближнем Востоке стала еще более нестабильной.

«Гуманитарная катастрофа, которая наблюдается и в Газе, и в Ливане, вот это является предметом нашей серьезной озабоченности», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что Москва продолжит следить за развитием событий на Ближнем Востоке и надеется на скорейшее разрешение гуманитарных проблем в регионе.

17 октября израильские силы провели операцию, в результате которой был ликвидирован Яхья Синвар, один из ключевых лидеров палестинской террористической организации «Хамас». Информацию о его гибели подтвердил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Синвар играл значительную роль в организации нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Премьер-министр Биньямина Нетаньяху отмечал, что его ликвидация является ключевой целью операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что США выдвинули Израилю ультиматум из-за гуманитарного кризиса в Газе.