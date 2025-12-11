Освобождение Северска: Путин провел телефонные переговоры с командирами на передовой

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с командирами двух подразделений, действующих на передовой. Разговор состоялся после детального совещания в Кремле, посвященного ситуации в зоне спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин лично пообщался с офицерами, чьи подразделения участвуют в ключевых операциях. В присутствии полковника Дениса Пирогова президент связался с командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады полковником Ярамиром Темирхановым. Именно его бригада отличилась при освобождении Северска. Вторым собеседником главы государства стал командир 177-го полка Каспийской флотилии полковник Сергей Черданцев, которому Путин выразил признательность за службу.

