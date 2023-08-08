Особенности общественного контроля на предстоящих выборах обсудили в Подмосковье

В Информационном центре Московской области обсудили особенности контроля на участках в единый день голосования.

Участники дискуссии говорили об организации работы Штаба общественного наблюдения за предстоящими выборами, функциональных обязанностях его руководителей и членов, сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.

В ведомстве отметили, что во время ЕДГ Штаб по общественному наблюдению за выборами будет работать в круглосуточном режиме. Кроме того, для обращений граждан и оперативной фиксации сигналов о возможном нарушении организуют горячую линию.

О подготовке процесса общественного наблюдения за выборами подробно рассказала первый заместитель председателя Общественной палаты региона Татьяна Дмитриева. Она отметила, что подмосковная ОП находится в плотном рабочем контакте с Мособлизбиркомом и ЦИКом для создания эффективной системы гражданского контроля за дистанционным голосованием. Дмитриева также выразила уверенность, что Совет по развитию гражданского общества при президенте России окажет в данном вопросе ощутимую помощь, в том числе в виде консультаций.

«В частности, рассчитываем на консультационную поддержку федеральных экспертов, имеющих опыт организации наблюдения за ДЭГ. Для нашего региона это новый формат, который не знаком избирателю», — отметила она.

Ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов, в свою очередь, отметил, что эксперты Совета имеют опыт подобной работы. Он напомнил, что в 2021 году дистанционное электронное голосование в качестве эксперимента прошло в нескольких российских регионах. По словам Точенова, при эффективно построенной системе общественного контроля, просветительской работе гражданских активистов и информационной открытости доверие избирателей к ДЭГ повышается.

Участие в дискуссии также приняла член Совета по правам человека и советник руководителя «Народного фронта» Юлия Белехова. Она выразила мнение, что в преддверии выборного цикла необходимо сфокусироваться на работе по организации процесса голосования для участников СВО, которые являются жителям Подмосковья. Для этого необходимо выстроить взаимодействие с политруками соответствующих войсковых подразделений и помочь организовать процесс голосования там, где это технически возможно, отметила она. Также, указала Белехова, важно обеспечить возможность дистанционного голосования в пунктах временного размещения на территории Московской области, где находятся вынужденные переселенцы.

Фото: [ пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций МО ]

На встрече также говорили о предстоящих семинарах для наблюдателей — их запланировано четыре. В рамках данных занятий предусмотрена отработка различных ситуаций, которые могут возникнуть на участковых избирательных комиссиях.

Ранее сообщалось, что космонавт Олег Кононенко зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах губернатора Московской области. Космонавт будет голосовать дистанционно, находясь на Байконуре.