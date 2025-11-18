«Особое внимание трехстороннему формату»: о чем договорились Путин и монгольский премьер?

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром. Ключевой темой переговоров стало развитие двусторонних экономических связей и укрепление трехстороннего взаимодействия в формате Россия — Монголия — Китай. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Монголии Гомбожавына Занданшатара. Российский лидер отметил уверенное развитие сотрудничества между странами. Особый акцент в беседе был сделан на важности трехстороннего партнерства с участием Китая.

Визит монгольского премьера состоялся в рамках его участия в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве. На этой площадке Занданшатар также провел отдельные встречи с другими лидерами государств-членов объединения. ШОС, куда входят десять стран, включая Россию, Индию, Китай и Иран, играет все более значимую роль в обеспечении стабильности и экономической интеграции на евразийском пространстве. Монголия обладает в этой организации статусом наблюдателя.

