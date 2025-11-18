«Мы — семья»: школьница из Подмосковья записала видео для прямой линии с президентом

Семилетняя жительница Серебряных Прудов Камилла Корытко записала видео для прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил REGIONS. Бабушка подмосковной школьницы рассказала, что девочка не преследует цель обратиться к российскому лидеру с конкретным вопросом. Школьница хочет передать слова признательности и уважения.

Школьница стала звездой в местных телеграм-каналах. В день рождения Владимира Путина жительница Серебряных Прудов записала видео, в котором читает стихотворение. Бабушка помогала внучке писать письмо для прошлой прямой линии: бабушка записывала, а девочка диктовала. В нынешнем году семья подготовила видеоролик.

«У Камиллы нет конкретного вопроса к Владимиру Владимировичу. Она просто хочет выразить главе государства свое уважение. Он — пример подражания, мечтает пожать президенту руку. Я говорю, что для этого нужно хорошо учиться и достигать успехов во многих направлениях. Камилла прислушивается, а мы — семья — поддерживаем ее», — рассказывает бабушка Камиллы Ксения.

Обратиться с вопросом или предложением к российскому лидеру может каждый житель страны с 2001 года. Мероприятие транслируется на федеральных каналах и онлайн-платформах. Оставлять обращение предложено различными способами: в телефонном режиме, через сайт, мессенджеры и социальные сети. Бабушка Камиллы рассказала, что семья отправит видеообращение девочки сразу после того, как откроют медиаплощадки. Женщина надеется, что видеоролик покажут в прямом эфире.

Ранее Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит дату прямой линии Путина.