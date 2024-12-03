Остин и Умеров по телефону обсудили удар России «Орешником» по «Южмашу»

Главы Минобороны США и Украины Ллойд Остин и Рустем Умеров провели телефонный разговор, главной темой которого стал недавний удар России по заводу «Южмаш» в Днепропетровске новейшей гиперзвуковой ракетой «Орешник».

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

В ходе беседы Остин выразил Украине поддержку и заявил, что в США пристально изучают применение Москвой ракетного комплекса средней дальности «Орешник», заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Остин осудил… использование баллистической ракеты средней дальности на Украине», — слова Райдера приводятся на сайте Минобороны США.

Также Умеров обсудил со своим американским коллегой военную помощь Вашингтона Киеву и динамику боевых действий в зоне конфликта.

Ранее эксперт Клинцевич назвал объекты, по которым РФ может нанести массированный удар «Орешником».