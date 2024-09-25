Военный политолог Клинцевич раскрыл суть «плана победы» Киева

По словам военного политолога Андрея Клинцевича, победой в Киеве считают то, что может каким-либо образом уязвить Россию, поэтому украинский лидер, возможно, готовит провокации. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что точками провокации Зеленского могут стать Крым и Запорожская АЭС, таким образом, это своего рода десантная операция по захвату.

По мнению эксперта, власти киевского режима считают, что максимальная концентрация – это именно Крымский мост.

Ранее в Госдуме назвали возможные сроки окончания спецоперации на Украине.