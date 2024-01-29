Остин: США не потерпят атак на своих военных на Ближнем Востоке и примут меры

Соединенные Штаты не станут терпеть атаки на своих солдат на территории Ближнего Востока и примут ответные меры. Соответствующее заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

По словам американского министра, поддерживаемые иранским государством силы являются ответственными за продолжающиеся атаки на военнослужащих Штатов. Остин пообещал, что его страна предпримет нужные шаги для защиты своей территории и военнослужащих.

Накануне Центральное командование американских ВС заявило, что в ходе атаки БПЛА на военную базу в Иордании погибло 3 солдата США. Сообщается, что еще более 20 военных получили ранения.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден возложил ответственность за произошедшее на группировки, поддерживаемые Ираном.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты впервые за 15 лет хотят разместить ядерное оружие на территории Великобритании.