Telegraph: США планируют разместить ядерное оружие в Британии впервые за 15 лет

Пентагон всерьез подумывает о размещении ядерного оружия в Великобритании, пишет Telegraph со ссылкой на документы Минобороны США.

Отмечается, что всему виной якобы пресловутая «возрастающая угроза со стороны России». Ядерное оружие Вашингтон планирует разместить на авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк. При этом боеголовки будут превышать в три раза заряд, сброшенный в середине прошлого века на японскую Хиросиму.

«Соединенные Штаты впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, поскольку угроза со стороны России возрастает», — пишут авторы материала.

Ранее руководитель генерального штаба ВС Великобритании Патрик Сандерс призвал граждан страны быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией.