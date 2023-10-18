«Осудить резню и жестокость»: лидер ХАМАС призвал палестинцев по всему миру выйти на бессрочные митинги

Лидер радикального движения сопротивления Исмаил Хания призвал проживающих по всему миру палестинцев - не прощать недавний обстрел Израилем больницы в Газе, который унес жизни порядка 500 человек. И доказать свою верность мусульманским идеалам на деле, всколыхнув общественность.

Также Хания обратился к лидерам арабских стран с требованием протянуть наконец руку помощи запертым в секторе газа мирным палестинцам, которые каждый день гибнут под израильскими обстрелами.

«Я призываю наш палестинский народ повсюду выйти во всех городах и на всех улицах... Я призываю всех людей арабских и исламских стран выступить сейчас и осудить эту резню, эту жестокость, эти преступления. Выходите во все столицы, во все города», — заявил он в беседе с телеканалом Al-Jazeera.

Хания также призвал ООН, Организацию исламского сотрудничества и Лигу арабских государств открыто осудить чудовищный, по его словам, ракетный удар по больнице в Газе, равно как и все остальные преступления Израиля против мирных жителей анклава.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».