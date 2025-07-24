«От $2,4 тыс. за справку»: пленный ВСУ рассказал о системе взяток в украинской армии
РИА Новости: украинские командиры берут деньги за неотправку на фронт
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Украинский военнопленный рассказал шокирующие подробности о коррупции в рядах ВСУ. В интервью РИА Новости экс-солдат украинской армии Сергей Литвиненко заявил, что командиры систематически берут взятки за то, чтобы не отправлять военнослужащих на передовую.
Как отметил Литвиненко, суммы варьируются от 100 тыс. гривен (около $2,4 тыс.) за освобождение от боевых задач до 150 тыс. гривен (более $3,5 тыс. за трехмесячный отпуск).
«На 3 месяца, на 2 месяца, все зависит от твоего командования, и сколько они захотят денег», — отметил военнопленный.
Кроме того, экс-солдат ВСУ рассказал о практике изъятия банковских карт военнослужащих. По его словам, командиры якобы забирают карты подчиненных и снимают с них деньги, а в некоторых случаях — забирают до половины суммы выплат.
При этом в официальных документах, рассказал Литвиненко, указывается, что военнослужащий находится на передовой, хотя на самом деле он может оставаться дома.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, когда украинская армия сможет пойти в наступление.