Украинский военнопленный рассказал шокирующие подробности о коррупции в рядах ВСУ. В интервью РИА Новости экс-солдат украинской армии Сергей Литвиненко заявил , что командиры систематически берут взятки за то, чтобы не отправлять военнослужащих на передовую.

Как отметил Литвиненко, суммы варьируются от 100 тыс. гривен (около $2,4 тыс.) за освобождение от боевых задач до 150 тыс. гривен (более $3,5 тыс. за трехмесячный отпуск).

«На 3 месяца, на 2 месяца, все зависит от твоего командования, и сколько они захотят денег», — отметил военнопленный.

Кроме того, экс-солдат ВСУ рассказал о практике изъятия банковских карт военнослужащих. По его словам, командиры якобы забирают карты подчиненных и снимают с них деньги, а в некоторых случаях — забирают до половины суммы выплат.

При этом в официальных документах, рассказал Литвиненко, указывается, что военнослужащий находится на передовой, хотя на самом деле он может оставаться дома.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, когда украинская армия сможет пойти в наступление.