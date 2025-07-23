Сырский рассказал, когда ВСУ пойдут в новое наступление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что новое наступление украинской армии возможно только при условии расширения военной помощи со стороны западных партнеров. Об этом он сообщил в интервью The Washington Post (WP).

Сырский подчеркнул, что украинская армия остро нуждается в современных средствах защиты, бронетехнике, артиллерийских снарядах и системах противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, Запад должен помочь Киеву переместить конфликт на российскую территорию.

«У нас есть высоко мотивированные и отважные солдаты, способные наступать, но им нужны современные, надежные средства защиты», — сказал Сырский.

При этом комментировать наличие в украинской армии ракет ATACMS он отказался, но, по данным WP, их запас на Украине истощается.

Главком ВСУ также отметил трудности с мобилизацией, указав, что для привлечения большего числа военнослужащих необходимо увеличить выплаты.

Ранее сообщалось, что брат главкома ВСУ Александра Сырского отказался обсуждать перевод денег родителям в Россию.