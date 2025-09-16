Комиссия ООН признала геноцидом действия армии Израиля в секторе Газа

Специальная комиссия Организации Объединенных Наций по расследованию событий на оккупированных палестинских территориях признала геноцидом те действия Израиля, которые проводились в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters.

Комиссия была создана два года назад, в октябре 2023 года. Теперь же она опубликовала свои выводы.

«Комиссия ООН по расследованию пришла к выводу, что Израиль совершил геноцид в секторе Газа», — указали журналисты.

Израилю вменили в вину четыре типа актов из пяти, которые квалифицируются как геноцид. Это убийства палестинцев, причинение им серьезного вреда, умышленное создание условий для вымирания народа, а также введение мер по сокращению рождаемости палестинцев. В документе отмечено, что ведущие израильские политики приложили к этому свои руки, в частности, они занимались подстрекательством и не пресекали незаконные действия. Это, по мнению комиссии, стоит расценивать как соучастие в преступлении.

