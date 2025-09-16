Комиссия ООН признала геноцидом действия армии Израиля в секторе Газа
ООН: Израиль совершал геноцид в секторе Газа
Специальная комиссия Организации Объединенных Наций по расследованию событий на оккупированных палестинских территориях признала геноцидом те действия Израиля, которые проводились в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Reuters.
Комиссия была создана два года назад, в октябре 2023 года. Теперь же она опубликовала свои выводы.
«Комиссия ООН по расследованию пришла к выводу, что Израиль совершил геноцид в секторе Газа», — указали журналисты.
Израилю вменили в вину четыре типа актов из пяти, которые квалифицируются как геноцид. Это убийства палестинцев, причинение им серьезного вреда, умышленное создание условий для вымирания народа, а также введение мер по сокращению рождаемости палестинцев. В документе отмечено, что ведущие израильские политики приложили к этому свои руки, в частности, они занимались подстрекательством и не пресекали незаконные действия. Это, по мнению комиссии, стоит расценивать как соучастие в преступлении.
Ранее сообщалось, что российская дипломатия вновь потребовала от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека предъявить доказательства причастности российских военных к инциденту в Буче либо официально отозвать все выдвинутые обвинения.