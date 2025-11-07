«От историка до журналиста и форума в Европе»: в России пополнили список иноагентов

Министерство юстиции РФ в очередной раз обновило перечень иностранных агентов. В дополненный список вошел медиапроект «Черта»*, который, по информации ведомства, систематически распространял материалы иноагентов и организаций, признанных в России нежелательными.

Основаниями для включения «Черты» в реестр послужили также публичные выступления против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и распространение фейков.

Также в список иноагентов попали физические лица — акционист Павел Крисевич*, политологи Георгий Чижов* и Маргарита Завадская*, историк Алексей Уваров*, журналист Александр Пичугин*, активист Борис Золотаревский*. Реестр пополнила организация — Форум свободной культуры в Европе «СловоНово»*.

Ранее эмигрировавший комик-иноагент Руслан Белый* объяснил, почему не вернется в Россию.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.