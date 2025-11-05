Эмигрировавший комик-иноагент Руслан Белый объяснил, почему не вернется в РФ

Российский комик-иноагент Руслан Белый*, находясь в эмиграции, публично признался, что более не рассчитывает когда-либо вернуться на постоянное жительство в Россию. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы для YouTube-проекта «И грянул Грэм».

Юморист отметил, что сразу после отъезда у него еще теплилась надежда на скорое возвращение. Однако сейчас его оценка ситуации стала пессимистичной.

«Сейчас я понимаю, что, скорее всего, нет... По ходу, в истории моей фамилии я буду тем переломным моментом, который куда-то уехал, и здесь начнется ветвь моего древа другая», — поделился размышлениями Белый.

Возможность снова проживать в России он оценил крайне скептически, заявив: «Второй такой переезд не выдержу». При этом комик не исключил, что в будущем может навещать родину с кратковременными визитами.

Ранее сообщалось, что стендап-комик пошутил про «дебильных русских» в Испании.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов.