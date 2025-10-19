От линии соприкосновения к миру: Киев озвучил новый подход к переговорам
NBC: Зеленский заявил о готовности вести переговоры от текущей линии фронта
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность начать мирные переговоры с Россией, отталкиваясь от существующей линии фронта. Как передает американский телеканал NBC, украинский лидер заявил о своей гибкости в выборе дипломатического формата, подчеркнув, что согласен на дискуссии «в любом формате».
Ключевым условием для Киева является прекращение боевых действий на тех позициях, которые войска занимают в данный момент.
«Нам нужно закончить эту войну и начать это окончание с места, где стоят военнослужащие. С линии соприкосновения», — заявил президент Украины.
Кроме того, политик подтвердил, что во время своей встречи с тогдашним президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне он обсуждал возможное участие Украины в переговорах между американским и российским лидерами, которые в перспективе могли состояться в Будапеште.
