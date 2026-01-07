От «перемоги» к реализму: в Киеве и ЕС все чаще говорят о поиске выхода из конфликта

В информационном поле Украины и Европы набирает силу новая риторика, контрастирующая с прежними лозунгами о полной военной победе. Поводом для обсуждения стало заявление заместителя командира одного из корпусов ВСУ Дмитрия Кухарчука о том, что перед вооруженными силами не стоит цель победить в конфликте с Россией, и потому не стоит ждать от них прорывов на фронте. Ситуацию в беседе с RuNews24.ru оценил директор факультета государственной и муниципальной политики Университета «Синергия» Алексей Бычков.

Это высказывание, прозвучавшее в украинских СМИ, эксперты рассматривают не как единичное мнение, а как часть формирующегося тренда. По оценкам аналитиков, в Киеве и ряде европейских столиц происходит политическое отрезвление. Все более явно звучат оценки о невозможности реализации сценария сдерживания России исключительно военным путем и, тем более, победы с возвращением Крыма.

«Даже для людей, не посвященных в проблематику, не погруженных в происходящие события, очевидно, что ситуация на поле боя для вооруженных сил Украины патовая. В этой связи мы все чаще будем слышать заявления политиков о том, что военным путем Украине не победить и что надо искать компромиссные варианты, так как продолжение конфликта приведёт к пагубным процессам и для самой политической элиты Украины, и для руководства вооруженными силами», — высказался Бычков.

По его мнению, продолжение конфликта в текущем формате несет риски для самой украинской политической элиты.

Эксперт указывает на истощение ключевых ресурсов — финансовых, военно-технических и человеческих — как на основную причину возможного сдвига в риторике. В этой связи, считает Бычков, украинское руководство будет все активнее готовить общественное мнение к теме завершения боевых действий. Внутренний социальный фон также способствует этому: в украинском обществе растет уровень озлобленности и усталости от конфликта.

