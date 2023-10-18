От посла США все отвернулись: участники заседания СПЧ повернулись спиной к Тейлор за бомбардировки Израилем Газы

В ООН прошло заседание Совета по правам человека, на котором, в том числе , выступила посол США в международной организации Мишель Тейлор. Однако ей, по сути, пришлось вещать, глядя на спины участников конференции.

Прямо в время речи Тейлор большое количество участников-дипломатов повернулись демонстративно спиной к Тейлор, показывая таким образом свой протест США из-за непрекращающихся бомбардировок Израилем сектора Газа.

«В Совете ООН по правам человека участники заседания отворачиваются от посла США Мишель Тейлор», - передает Reuters.

Напомним, ракетный удар, предположительно, израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни более 800 человек.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».