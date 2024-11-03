Если уж украинская армия не может добиться победы на поле боя, в таком случае правительству страны стоит как можно быстрее заключить мирный договор с РФ. Об этом на страницах журнала The National Interest заявил эксперт Харрисон Касс.

Аналитик напомнил, что многие страны мира передали миллиарды долларов Киеву, а также большое количество военной помощи. Тем не менее, украинская армия так и не смогла добиться успеха.

«Если вы не можете снабжать себя вооружением, либо не способны разработать долгосрочную стратегию, вам следует настойчиво добиваться мира», — указал он.

Когда говорят о новых поставках оружия ВСУ, то не учитывают опыт последних двух лет. Киеву не в состоянии помочь ни один пакет помощи, так считает Касс. Он добавил, что только мир сможет спасти Украину, и поэтому правительство данной страны должно искать возможность его заключить.

Ранее бизнесмен Дотком заявил, что у Зеленского остался только один выход. Ему предстоит бежать с Украины. Для него самого и его окружения все уже кончено.