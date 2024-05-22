Отбывающий наказание депутат Яшин попал в ШИЗО

Отмечается, что политик будет находиться там 15 суток. Туда его перевели в связи с тем, что покинул в камере спальное место на три минуты позже команды «подъем». Сам Яшин*, пишет издание, считает, что таким образом администрация колонии решила сорвать предстоящее свидание с родителями, которое должно было начаться 27 мая и продлиться три дня.

В марте стало известно, что бывший депутат поставлен в ИК-3 на учет. Там его посчитали склонным к изучению и распространению экстремистской информации.

В декабре 2022-го года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина* к 8,5 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии. Прокурор в ходе прений требовал приговорить Яшина* к 9 годам заключения. Сам депутат свою вину не признал.

Сообщалось, что поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужило его заявление о событиях в Буче в 2022-м году, которое было распространено на YouTube. Как утверждал Яшин*, в указанном ролике содержится субъективная информация, которая никак не относится к делу.

Ранее мы сообщали, что Катар помог вернуть шестерых детей семьям на Украине.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом