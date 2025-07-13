Украинские вооруженные силы начали активно привлекать молодых людей на службу, используя в своей рекламе образы из популярной компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA). На это обратил внимание телеграм-канал « Военный Осведомитель », пишет Lenta.ru .

В сообщении говорится о новой рекламной кампании, которая предлагает контракт для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет от 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Национальной гвардии. В рамках этого контракта предлагается выполнить «миссию на миллион».

Ранее сообщалось, что в Британии уверены, что Трамп лишает Украину будущего.