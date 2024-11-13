Отель Four Seasons в Москве обратили в доход государства

Мещанский суд Москвы вынес решение о национализации здания гостиницы «Москва», в состав которого входит знаменитый отель Four Seasons Hotel Moscow, а также торговая галерея «Модный сезон» и комплекс апартаментов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на адвоката бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.

Оценочная стоимость имущества составляет около 5,5-6 млрд руб.

Процесс национализации стартовал с ареста помещений в здании в апреле 2024 года. В июне судебные приставы приступили к исполнению решения суда, обратив часть гостиницы и галереи в доход государства. По данным Росреестра, собственником части здания является компания ООО «Форси», ранее принадлежавшая предпринимателю Хотину.

Хотин, который в марте 2024 года получил приговор в виде девяти лет колонии по делу о растрате 23 млрд рублей, свою вину не признает. Он считает, что требования приставов не имеют под собой правовых оснований.

На данный момент его состояние оценивается в $700 млн, что позволяет ему занимать 154-е место в списке богатейших предпринимателей России по версии Forbes. Защита Хотина планирует подать апелляционную жалобу на решение суда.

Дело о национализации отеля инициировал руководитель отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) А.А. Васильев. Отмечается, что основным объектом конфликта выступает торговая галерея, оцененная в 5,5-6 млрд руб., и гостиница, номера которой стоят $1,5 млн каждый.

Согласно заявлениям истца, меры по национализации были приняты в связи с нарушениями законодательства.

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