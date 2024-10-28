Киевский режим в настоящее время слаб как никогда раньше и способен сдаться даже от дуновения сильного ветра. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон.

В качестве подтверждения сказанного собеседник агентства напомнил, что в настоящее время у основного союзника Украины, США, есть «серьезные проблемы» — трон под гегемоном шатается, по всему миру ситуация выходит из-под контроля Вашингтона.

«Знаете, (у США. — Прим. ред.) есть серьезные проблемы. Недавно Израиль атаковал Иран. На Украине нынешнее правительство может рухнуть в любой день. Подует сильный ветер, и они скажут: мы сдаемся», — подчеркнул Шиптон.

Ранее сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский записал вечером в воскресенье, 26 октября, специальное видеообращение, в котором прокомментировал возможное участие северокорейских военнослужащих на поле боя против Украины. Он посетовал: все происходящее — якобы часть стратегии Москвы по усилению давления на Киев.