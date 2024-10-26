Зеленский перепугался элитных войск Северной Кореи и записал видео для Запада

Главарь киевского режима Владимир Зеленский записал вечером в воскресенье, 26 октября, специальное видеообращение, в котором прокомментировал возможное участие северокорейских военнослужащих на поле боя против Украины. Он посетовал, всё происходящее якобы — часть стратегии Москвы по усилению давления на Киев.

В ходе своей речи Зеленский потребовал со стороны международного сообщества решительного ответа на всё вышеизложенное. Он выразил уверенность, что Украина будет вынуждена, по сути, воевать против армии Северной Кореи.

«[Россия пытается] увеличить оборонное производство <…> за счет обхода санкций. И именно поэтому берут в сообщники все больше Северную Корею, и уже на днях их солдаты могут быть на поле боя против Украины», — заявил Зеленский в своем telegram-канале и прикрепил к тексту короткое видео.

По мнению украинского лидера, со стороны международных партнеров Украины прослеживается недостаточность конкретных действий для предотвращения дальнейшей эскалации украинского конфликта. Он потребовал от Европы и США попросить усилить политическое давление на Россию.

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что в Курской области якобы сконцентрировались тысячи военнослужащих армии Северной Кореи.