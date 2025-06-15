Европейские власти боятся российских СМИ, и по этой причине запрещают их. Такое мнение высказал бизнесмен Эррол Маск, отец известного изобретателя Илона Маска. Его точку зрения привело РИА Новости.

С точки зрения предпринимателя, власти Евросоюза не любят, когда кто-то приводит мнение, отличающееся от официального.

«Когда вы что-то запрещаете, как правило, вы чего-то боитесь. Боитесь — поэтому запрещаете», — указал он.

Маск-старший добавил, что на европейской территории еще появляются альтернативные точки зрения на текущую ситуацию и мировую политику. В частности, пресса пытается высказаться по поводу выборов, которые проводятся в ряде стран: Польше, Румынии, Венгрии, а также ФРГ.

Ранее Эррол Маск поделился своими впечатлениями от Москвы. Экскурсия на Красную площадь и размещение в отеле «Метрополь» стали для него настоящим откровением. По его словам, особенно поразили интерьеры с мраморными колоннами и хрустальными люстрами, которые заставили его ощутить себя героем фильма. Знакомство с русской кухней стало отдельным приключением. В уютном кафе у Красной площади гость попробовал классический борщ и котлеты с пюре, которые оказались не только вкусными, но и дешевыми. По словам Маска-старшего, это 1500 рублей против 50 евро за аналогичное блюдо в Лондоне.