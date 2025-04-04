Отец Маска заявил о восхищении Путиным

Отец Илона Маска Эррол Маск заявил, что восхищается российским президентом Владимиром Путиным. О также отметил, что его отношение к главе РФ разделяет и его сын. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Би-би-си.

Маск-старший отмечает, что невозможно не испытывать восхищения по отношению к Путина, потому что он всегда спокоен и говорит логичные вещи.