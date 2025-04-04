Отец Маска заявил о восхищении Путиным
Отец Илона Маска назвал Путина примером сильного лидера
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Отец Илона Маска Эррол Маск заявил, что восхищается российским президентом Владимиром Путиным. О также отметил, что его отношение к главе РФ разделяет и его сын. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Би-би-си.
Маск-старший отмечает, что невозможно не испытывать восхищения по отношению к Путина, потому что он всегда спокоен и говорит логичные вещи.
Он также признался, что для него Путин — пример сильного лидера.
В ходе интервью Эррол Маск привел слова сына, который как-то сказал ему, что конфликт на Украине тесно связан с коррупцией, воровством и мошенничеством в невиданных масштабах.
Ранее сообщалось о том, что почти 300 тыс. госслужащих в США потеряли работу по инициативе департамента Маска.