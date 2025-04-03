Почти 300 тыс. госслужащих в США потеряли работу по инициативе департамента Маска

За последние два месяца более 280 тыс. работников различных федеральных агентств были уволены по инициативе департамента эффективности американского правительства. Это ведомство возглавляет Илон Маск. Об этом сообщило РИА Новости.

Департамент, который возглавил Маск, создан для борьбы с неэффективностью работы различных государственных служб. Одним из направлений его работы является сокращение штата агентств в том случае, если он искусственно раздут. В частности, закрываются те направления, которые не были одобрены Конгрессом США.

«За последние два месяца действия DOGE привели к увольнению 280 253 федеральных работников и подрядчиков в 27 агентствах», — указали аналитики.

Ранее сообщалось, что сотрудников DOGE могут обязать проходить тестирование на употребление наркотиков. Такой законопроект был внесен демократами в палату представителей Конгресса Соединенных Штатов.