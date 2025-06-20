Отец Маска усомнился, что бизнесмен запросил убежища в России

Отец американского бизнесмена и основателя компании SpaceX Илона Маска Эррол Маск прокомментировал информацию о том, что его сын якобы обратился за политическим убежищем к России. Его слова приводят «Известия».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Маск намерен приехать в Россию для того, чтобы скрыться от политического преследования.

О желании предоставить бизнесмену российское гражданство заговорил вице-спикер Государственной думы РФ Вячеслав Даванков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он заявил, что обратился в Министерство иностранных дел (МИД) с инициативой проработать механизм предоставления Маску политического убежища.

«Нет, я не думаю, что это правда», — сказал Эррол Маск.

Однако позднее в комментарии ТАСС дипведомство сообщило, что Даванков не работает на ПМЭФ. Источник, близкий к ситуации, назвал заявления депутата просто «хайпом».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о предоставлении Илону Маска политического убежища.