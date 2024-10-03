Отказ Зеленского вывести ВСУ из Курской области назвали политическим безумием
Фото: [Telegram-канал Владимира Зеленского]
Отказ Владимира Зеленского вывести ВСУ из Курской области, несмотря на неудачи, выглядит как политическое безумие, отметил отставной капитан Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо, передает YouTube-канал Daniel Davis / Deep Dive.
«Это действительно странно. Я считаю, что это просто безрассудство, упрямство и политическое безумие, когда для них предпочтительнее терять людей в этой бойне, чем потерять лицо», — прокомментировал он.
По словам Хо, наступление на Курской области было политическим маневром, направленным на привлечение большей поддержки со стороны западных стран.
Он добавил, что, несмотря на это, союзники Киева так и не оказали поддержку «плану победы» Зеленского.
«Мы видели, как развивались события. Теперь эти войска постепенно уничтожаются. ВСУ оказались в ловушке в России, медленно истекая кровью», — заключил Хо.
Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН соберется 4 октября для обсуждения подрывов «Северных потоков».